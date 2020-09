ASSE : Les Verts font le bonheur de la Turquie, ça continue

Dans : ASSE.

Vainqueur de Lorient dimanche après-midi à Geoffroy-Guichard (2-0), Saint-Etienne a lancé sa saison de la meilleure des façons.

C’est un onze de départ très jeune que Claude Puel avait pris la décision d’aligner contre le FC Lorient, se privant notamment de Boudebouz, Khazri ou encore Ruffier. Depuis le début de la saison, le coach des Verts a également mis Loïs Diony de côté. Véritable flop depuis sa signature chez les Verts en provenance de Dijon, celui qui a notamment été prêté à Bristol City pourrait enfin quitter le Chaudron. En effet, selon les informations obtenues par Spor24, Kayserispor est tout proche de rafler la mise et s’offrir l’attaquant de 27 ans.

C’est un transfert inférieur à 2 ME qui devrait être négocié entre le club turc et l’AS Saint-Etienne pour le départ du plus gros transfert de l’histoire des Verts. Dans le Forez, et alors que Claude Puel ne comptait plus sur lui, Loïs Diony était barré par la concurrence de Jean-Philippe Krasso, de Charles Abi mais également de Romain Hamouma, polyvalent et capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque comme le prouve son étonnant doublé inscrit face au FC Lorient dimanche après-midi (2-0). Reste maintenant à voir si l’ASSE parviendra à trouver des portes de sortie à Ryad Boudebouz, Wahbi Khazri, lui aussi annoncé proche de deux clubs turcs, ou encore Stéphane Ruffier, également poussés vers la sortie par Claude Puel. Le manager des Verts n’est pas fan des trentenaires à gros salaires et il n’a pas pris de gants pour leur faire savoir…