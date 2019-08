ASSE : Les Verts donnent une leçon de mercato à la Ligue 1

Dans : ASSE, Mercato.

Alors que l’entraîneur Ghislain Printant manifeste son impatience, l’AS Saint-Etienne fait partie des plus actifs sur le marché français.

La direction stéphanoise se démène pour compéter l’effectif, notamment avec la récente arrivée du milieu monégasque Jean-Eudes Aholou en prêt. Et même lorsqu’ils perdent un élément aussi important que Rémy Cabella, les Verts réagissent rapidement avec la signature de Ryad Boudebouz. Le tout sans casser leur tirelire. De quoi mériter les applaudissements du spécialiste Manu Lonjon.

« Sainté a fait des choses vraiment intéressantes. Palencia, pour 2 M€, alors qu'au début du mercato, le Barça en voulait entre 8 et 10 M€, derrière Bouanga pour 4-4.5 M€, puis Youssouf pour 2 M€, et là ils viennent de faire Aholou en prêt qui va être revanchard. Et contrairement à beaucoup de choses qui tournent sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est un excellent choix », a estimé le journaliste de Yahoo Sport.

Les indésirables seraient remplacés

Et ce n’est peut-être pas terminé puisque l’ASSE compensera d’éventuels départs.« Pour Diony et Diousse, si Sainté arrive à leur trouver une porte de sortie, ils seront remplacés, a annoncé notre confrère. S'ils sortent Diony, et c'est ce qu'ils essayent de faire, ils feront un autre attaquant. Même chose pour Diousse. » En attendant, Saint-Etienne va accueillir le latéral gauche péruvien Miguel Trauco dans les prochains jours.