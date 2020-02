ASSE : Les supporters débarquent et demandent des explications

Dans : ASSE.

A la veille de la réception très importante de Reims à Geoffroy-Guichard, le dernier entraînement de l'AS Saint-Etienne a été marqué par la visite de 80 supporters.

Tandis que l’ASSE a menacé de traîner l’agent de Stéphane Ruffier en justice après les propos d’une extrême violence de ce dernier à l’encontre de Claude Puel, des membres des Green Angels et des Magic Fans ont, eux, souhaité directement s’entretenir avec l’entraîneur des Verts et les joueurs suite aux événements de la semaine. Venus dans un climat plutôt apaisé, les dirigeants stéphanois n’ayant pas interdit l’accès de l’Etrat, les supporters de l’AS Saint-Etienne ont eu l’occasion de s’entretenir avec les intéressés, sans que jamais la situation ne soit explosive.

Les Ultras de l’ASSE ont juste voulu faire savoir qu’ils étaient désormais temps pour Claude Puel et ses joueurs de gagner des matchs et d’éviter le pire en fin de saison. Et les 80 supporters ont également fait comprendre que si les joueurs et les entraîneurs passaient, les fans, eux, restaient. Avant la réception de Reims, Saint-Etienne occupe la 16e place du classement de Ligue 1 avec seulement 1 point d’avance sur Nîmes, qui se déplacera dimanche après-midi à Rennes. Les Verts n’ont donc plus de temps à perdre, d’autant plus qu’une semaine plus tard l’AS Saint-Etienne se déplacera à Lyon. Il sera alors temps de faire les comptes pour les supporters, c’est le message qui est passé ce samedi.