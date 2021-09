ASSE : Les Magic Fans dénoncent les abus de Monaco

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Attendue à Monaco mercredi pour la 7e journée de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne sera privée des Magic Fans. Le groupe de supporters a décidé de boycotter le déplacement en Principauté, dont les mesures sanitaires sont jugées excessives.

Si les Magic Fans n’accompagnent pas l’AS Saint-Etienne à Monaco mercredi, cette fois, ce n’est pas en raison d’une interdiction de déplacement. Rien n’empêche le groupe de supporters de se rendre au Stade Louis-II, à condition de respecter certaines mesures liées à la crise sanitaire : « Contrôle du pass sanitaire plus contrôle d'identité par la sécurité du stade. Contrôle du pass sanitaire plus contrôle d'identité par la police. Flou total concernant la distanciation et le port du masque obligatoire en tribune », a énuméré l’association, qui n’accepte pas ce traitement jugé excessif. Et qui décide donc de boycotter le déplacement en Principauté.

« Des restrictions supplémentaires et aucunement nécessaires »

« Il est évident que ces restrictions démesurées vont à l'encontre de notre mentalité et que nous ne pouvons les accepter. Après avoir longtemps étudié les alternatives possibles pour nous rendre au Stade Louis-II sans avoir à subir cet ensemble de contraintes, nous avons dû nous rendre à l'évidence... C'est donc à contre-coeur que nous annonçons que nous boycottons ce match pour lequel accéder au stade s'apparente à un véritable parcours du combattant », ont indiqué les Magic Fans.

« (...) Les autorités monégasques utilisant très clairement la situation pour imposer des restrictions supplémentaires et aucunement nécessaires, c'est fidèles à nos valeurs et à nos convictions que nous ne subirons pas cette différence de traitement dont nous sommes encore une fois victimes. C'est de loin et avec le coeur lourd que nous apporterons notre soutien à l'équipe. Nous n'abandonnerons certainement pas nos joueurs et espérons que, pour nous, ces derniers reviendront dans le Forez avec les trois points ! », conclut le communiqué.