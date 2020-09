ASSE : Leicester prêt à surenchérir pour Fofana ?

Dans : ASSE.

Considéré par Claude Puel comme le meilleur joueur de Saint-Etienne, Wesley Fofana fait l’objet d’un intérêt énorme de Leicester en Angleterre.

Preuve que les Foxes souhaitent recruter le défenseur formé à l’ASSE, le cinquième de la dernière saison de Premier League a posé 30 ME sur la table afin de faire craquer les Verts. Une offre incroyablement refusée par Saint-Etienne, selon les informations divulguées par France Bleu lundi soir. Conscients du talent incroyable de Wesley Fofana, les dirigeants stéphanois estiment que le prix de Wesley Fofana pourrait doubler à l’issue de la saison en cours, raison de ce refus très osé. Mais à en croire les indiscrétions du Leicester Shire Live, une surenchère de la formation de Brendan Rodgers n’est pas à exclure d’ici la fin du mercato.

Effectivement, le média britannique fait savoir que Leicester n’a pas réellement activé de plan B, et fait toujours de Wesley Fofana sa priorité sur le marché des transferts. C’est ainsi qu’une nouvelle offre, plus élevée que celle à 30 ME, est actuellement à l’étude dans les bureaux de Leicester. Reste maintenant à savoir quelle sera la réponse des dirigeants de Saint-Etienne. De son côté, la volonté de Welsey Fofana est clairement de faire ses valises pour la Premier League, où son salaire va évidemment exploser. Dans une interview accordée à L’Equipe la semaine dernière, le natif de Marseille expliquait que ce n’était pas « comme si je voulais partir pour un club où le nombre des défenseurs centraux est immense. C'est un vrai projet sportif. Cette fois, je ne peux pas refuser ». Si Roland Romeyer et Bernard Caïazzo venaient à rejeter cette nouvelle offre, ce pourrait bien être tendu entre l’ASSE et son taulier de 19 ans…