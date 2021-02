ASSE : Le tigre Modeste ne rugit plus à Sainté

Dans : ASSE.

Malheureusement pour Saint-Etienne, Anthony Modeste n’a pas pesé bien lourd lors de la rencontre entre les Verts et le Stade de Reims samedi (1-1).

Claude Puel attend beaucoup de l’ancien buteur de Bordeaux et de Cologne, qui a prouvé ses qualités en Bundesliga ces dernières années. En revanche, Anthony Modeste peine à retrouver son meilleur niveau et pour l’heure, les supporters de l’AS Saint-Etienne n’ont pas eu l’occasion de le voir briller sous le maillot vert. Titularisé en pointe contre Reims samedi à 13 heures, Anthony Modeste a peiné à s’illustrer, ce qui lui a valu d’être placé dans les flops par Le Progrès après ce match nul décevant de Saint-Etienne contre les Champenois.

« Placé seul en pointe au coup d'envoi, il a eu besoin du réajustement tactique de Claude Puel, portant Khazri à ses côtés, pour être plus dangereux. Malheureusement, l'ex-goleador de Cologne n'a plus l'oeil du tigre. Ratant par deux fois le ballon sur de bons services dans la surface, il a l'occasion de lancer la partie de la meilleure des manières, sur un bon service de Debuchy dès la deuxième minute, mais semble en manque de repères, tergiverse trop, et se fait contrer. Au final, quinze ballons touchés pour trois tirs cadrés en une heure de jeu, c'est trop peu pour l'attaquant d'une équipe qui a dominé » regrette Le Progrès, qui attend beaucoup plus d’Anthony Modeste pour dynamiser l’attaque de Saint-Etienne. Reste que le pivot français est avant tout un finisseur et de toute évidence, il ne pourra se mettre réellement en évidence que lorsque les Verts déploieront un jeu plus attrayant avec une domination plus marquée.