ASSE : Le successeur de Fofana sera une grosse surprise

Dans : ASSE.

L’ASSE et Leicester ont trouvé un accord pour le transfert de Wesley Fofana. Le quatrième de Ligue 1 doit se mettre en recherche active pour lui trouver un remplaçant.

Leicester a finalement eu le dernier mot ! Les négociations intenses entre le club anglais et l’AS Saint-Étienne pour Wesley Fofana (19 ans) ont pris fin ce mardi. Un accord de 35 ME + 5 ME de bonus a été trouvé, faisant ainsi du prometteur défenseur français un futur joueur des Foxes. La proposition était trop belle pour refuser une énième fois mais désormais, le club entraîné par Claude Puel doit se mettre à la recherche du successeur de son ancien défenseur. On peut imaginer qu’avec l’indemnité de transfert reçue par Leicester, les dirigeants du club stéphanois sortiront le chéquier. Ce que doivent espérer également les supporters.

Or, ce n’est pas l’objectif de la direction. Loïc Tanzi, journaliste de RMC Sport, annonce qu’il ne faut pas s’attendre à un achat trop cher. « Les premières pistes sont plutôt jugées créatives en interne », ajoute-t-il. En cinq jours, l’ASSE va devoir se démener pour trouver l’heureux élu. Et si le club du Forez retournait piocher dans les championnats amateurs pour se renforcer ? Action qu’il a déjà répétée à deux reprises cette année avec Jean-Philippe Krasso et Yvann Maçon, recrutés respectivement à Epinal (National 2) et Dunkerque (National). L’ASSE a les cartes en main. En attendant, Claude Puel devra bricoler pour le déplacement de samedi à Lens (6e journée).