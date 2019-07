ASSE : Le souhait très fort de Printant pour le mercato

Dans : ASSE, Mercato.

Ce lundi 1er juillet marque officiellement le début de la nouvelle saison de football en France et de nombreux clubs en ont profité pour reprendre le chemin de l’entrainement.

C’est le cas de l’AS Saint-Etienne, qui a forcément fait une petite revue d’effectif après une saison dernière réussie. De nombreux joueurs prêtés sont repartis dans leur club, et les Verts vont devoir se renforcer pour répondre aux attentes de leur public, impatient de retrouver la Coupe d’Europe. Nouvel entraineur principal après avoir été l’adjoint de Jean-Louis Gasset, Ghislain Printant a abordé le thème du mercato lors de sa première conférence de presse.

« Je ne vais pas révolutionner le mode de fonctionnement. Je souhaitais garder tous mes cadres. Mon premier souhait, c’est d’avoir Timothée Kolodziejczak avec nous. C’est quelque chose qui va se réaliser. On a ciblé entre 5 et 6 joueurs pour venir nous renforcer. Denis Bouanga ? Je pense et j’espère qu’il sera bientôt là. C’est un joueur que je souhaitais. Il y a des contacts très avancés. J’ai eu le joueur, il a le désir de venir à Saint-Etienne. Sergi Palencia ? Il y a beaucoup de noms qui circulent. Je vous laisse voir tout ce qui peut se dire. On échange, on discute. Il y a plusieurs pistes », a souligné l’entraineur stéphanois qui a forcément son mot à dire, mais n’est pas le premier décideur en ce qui concerne le marché des transferts.