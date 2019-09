ASSE : Le retour de Gasset pour sauver les Verts, c'est chaud !

Dans : ASSE, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne a pris une gifle dimanche à Angers, et c'est celle de trop pour les dirigeants des Verts. Autrement dit, l'expérience Ghislain Printant va probablement s'achever très vite, l'ancien bras droit de Jean-Louis Gasset à l'ASSE n'arrivant pas à trouver les bons réglages avec cette formation expérimentée, mais vieillissante. Tandis que les noms de Claude Puel, Antoine Kombouaré ou bien encore Jocelyn Gourvennec circulent, L'Equipe affirme ce lundi que Bernard Caïazzo a contacté par deux fois Jean-Louis Gasset afin de savoir s'il était tenté par un come-back chez les Verts. C'est d'abord à la veille du match face au SCO que le co-président de l'ASSE aurait discuté avec l'ancien coach d'un éventuel retour.

Puis dimanche soir, après le naufrage, le compère de Roland Romeyer a de nouveau téléphoné à Jean-Louis Gasset afin de lui proposer le poste d'entraîneur avec éventuellement Ghislain Printant comme adjoint. Reparti à Montpellier, celui qui avait mené l'AS Saint-Etienne à l'Europa League la saison passée n'a pas refusé, mais se laisse du temps pour répondre, et a déjà prévenu que s'il revenait ce ne sera pas avant le match contre Lyon, début octobre, et qu'il exigeait de ne plus avoir à faire avec Roland Romeyer, mais seulement s'occuper du terrain et des joueurs. JLG avait des rapports très mitigés avec le co-président de l'ASSE et s'il revient il ne veut pas connaître les mêmes problèmes qui l'avaient incité à partir. Le suspense va donc durer encore un peu...