ASSE : Le retour d'Oussama Tannane officialisé !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Après Robert Beric, l'AS Saint-Etienne vient de faire revenir un joueur prêté l'été dernier. Ce mercredi après-midi, l'ASSE a en effet officialisé le retour d'Oussama Tannane dont les six mois passés à Las Palmas ont été un fiasco. « L’AS Saint-Etienne est heureuse d’enregistrer le retour de prêt d’Oussama Tannane (...) L’international marocain réintègre, à compter d’aujourd’hui, le club stéphanois avec il compte déjà 30 apparitions de Ligue 1 Conforama et 12 d’UEFA Europa League. Avant d'être prêté à Las Palmas cet été, le joueur s’était illustré lors de la 1re journée en offrant à Jonathan Bamba le but de la victoire stéphanoise face à l’OGC Nice (1-0). Depuis le début du mercato, l'ASSE a déjà accueilli trois renforts, Yann M'Vila, Paul-Georges Ntep et Neven Subotic, auxquels s'ajoutent les retours de deux joueurs prêtés, Robert Beric et Oussama Tannane », fait remarquer l’AS Saint-Etienne, dont le mercato hivernal est très spectaculaire. Et ce n’est pas fini...