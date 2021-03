ASSE : Le rachat des Verts, pas étonnant pour Puel

Dans : ASSE.

Alors que l'AS Saint-Etienne attise la convoitise de certains repreneurs potentiels, Claude Puel affirme être uniquement concentré sur l'aspect sportif.

Mercredi, Jacques Pauly et Laurent Roussey ont exposé lors d'une conférence de presse leur projet de rachat de l'AS Saint-Etienne. Les deux hommes ont profité du moment pour exposer leurs ambitions alors que le club est en grande difficulté économique mais aussi en terme de résultats sportifs. Le groupe X3 France, via son PDG, est intéressé par le club du Forez depuis plusieurs moins maintenant. Ce n'est pas la première fois que Jacques Pauly tente de mettre la main sur l'ASSE puisqu'il était déjà présent lors de trois approches qui se sont avérées non fructueuses. Questionné à ce sujet, Claude Puel a préféré botter en touche.

« Ça m’inspire que l’ASSE est un grand club, que beaucoup de monde veut son bien et le voir beaucoup plus haut. Je partage cette vision-là et tout ce que ça peut engendrer autour. C’est un grand club avec un grand nom, ça s’arrête là pour moi » a répondu le coach des Verts.

Priorité au sportif

« ll y a une situation à gérer sportive et économique. Toute mon attention est là-dedans. Que des personnes fassent des choses, ça ne m’appartient pas. Ça peut bouillonner à l’extérieur, ça ne m’intéresse pas. C’est un club où beaucoup de gens veulent intervenir. Je prends ça avec du recul. C’est le propre de grands clubs en difficulté... C’est un club qui fait envie » a conclu le technicien dans des propos tenus en conférence de presse. Avec 30 points en 28 journées, les Verts occupent une stressante 16e place du classement, avec seulement cinq longueurs d'avance sur Nîmes, 18e et barragiste. Battue par Lens et Lorient lors des deux journées précédentes, l'ASSE devra impérativement réagir samedi en début d'après-midi lors d'un déplacement sur la pelouse du SCO d'Angers.