ASSE : Le prix de Saliba grimpe chaque jour, Sainté se régale

Même si les supporters de l'AS Saint-Etienne ne voient pas partir de gaieté de coeur William Saliba lors de ce mercato, le Peuple Vert peut au moins se réjouir de voir que la bataille entre clubs anglais fait grimper le prix de leur défenseur. Et ce combat oppose deux très grosses formations de Premier League, puisqu'il s'agit de Tottenham et d'Arsenal. Les deux clubs londoniens semblent vouloir obtenir la signature de William Saliba, et ils se rendent donc coup pour coup afin d'aboutir à un accord avec l'ASSE d'ici le 8 août, date de clôture du mercato de l'autre côté de la Manche.

Et si Arsenal avait pris la main avec une première offre, Tottenham a vivement réagi lors d'un rendez-vous avec l'AS Saint-Etienne, proposant aux Verts 30ME plus des bonus pour le défenseur de 18 ans, alors que les Gunners offraient la même chose mais bonus inclus. Selon RMC, les dirigeants d'Arsenal ont décidé ce lundi de s'aligner sur Tottenham, histoire de ne rien lâcher. Pour l'instant, du côté du Forez on est toujours à l'écoute des deux concurrents, l'ASSE n'étant pas encore décidée à finaliser un accord, espérant que le prix de William Saliba continue à enfler avant la fin du marché des transferts.