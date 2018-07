ASSE : Le mercato s'accélère, Gasset fait une annonce

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Moussa Konaté et Maxime Le Marchand dans le viseur, Yann M’Vila courtisé en Angleterre, Whabi Khazri tout proche des Verts… Le mercato de l’AS Saint-Etienne s’enflamme. Et la semaine prochaine, plusieurs mouvements pourraient être officialisés par le club forézien. C’est tout du moins ce qu’a confirmé, à demi-mots, Jean-Louis Gasset. Dans les colonnes du Progrès, l’entraîneur de l’ASSE a effectivement annoncé que la semaine prochaine va être « très très importante ».

« Le mercato ? On va voir en début de semaine. On a quelques idées qui vont peut-être se finaliser dans le domaine offensif. La semaine prochaine va être très très importante » a expliqué l’ancien adjoint de Laurent Blanc au Paris Saint-Germain. Les prochains jours s’annoncent donc riches en rebondissements et en émotions pour les supporters stéphanois, qui attendent avec impatience les premières recrues du club après la prolongation de Mathieu Debuchy, annoncée il y a quelques semaines. Dans le secteur offensif, la possible signature de Whabi Khazri serait une belle victoire, Rennes ayant longtemps tenu la corde dans ce dossier.