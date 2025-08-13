ASSE ‍: Le mercato brutalement stoppé par les dirigeants

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

L'AS Saint-Etienne a entamé sa saison par un nul à Laval (3-3) samedi dernier. Cela permet de rappeler que monter ne sera pas facile, malgré la confiance accrue des dirigeants.

Ancien joueur et grand connaisseur des Verts, Patrick Guillou fait partie de ceux qui ont cru jusqu’au bout au maintien des Stéphanois en Ligue 1, le jeu que proposait Eirik Horneland le persuadant qu’il était possible de s’en sortir malgré les difficultés au classement. Du côté de Saint-Etienne, on a clairement digéré ce mauvais résultat et tout le monde est revenu avec de grosses ambitions. Le mercato est pour le moment convaincant, et presque digne d’une équipe de Ligue 1 en ce qui concerne les dépenses effectuées, alors que plusieurs stars sont pour le moment toujours au club. De quoi convaincre le consultant que les Verts sont sur la bonne voie. Et l’ancien défenseur d’expliquer même que la confiance chez les dirigeants est très présente, pour ne pas dire exagérée, puisque ce n’est pas une simple montée qui espérée en fin de saison, mais tout simplement le titre de champion de France de Ligue 2. Si cela reste la meilleure façon d’éviter les frayeurs d’un barrage, il faut faire attention à ne pas se voir trop beau dans un championnat où rien n’est donné.

« On voit encore une opération de communication rondement ficelée : on dit maintenant qu’on ne touche plus au recrutement, qu’on se met au repos. Ce sont des déclarations du club — ou en tout cas que le club laisse filtrer — pour travailler sereinement et, surtout, pour permettre aux joueurs déjà en place de ne pas douter. Ensuite, la question de savoir s’il y aura ou non des réajustements dépendra du classement et du nombre de points pris au mois d’août. Mais aujourd’hui, tout est, encore une fois, à l’image de cela : on stoppe, on temporise, on est maître des horloges, maître du tablier, et on est du bon côté de la table. Actuellement, il n’y a probablement pas un entraîneur de Ligue 1, de Ligue 2 ou même de National qui oserait dire que Saint-Étienne n’est pas l’ultra-favori pour monter. Les dirigeants, devant les sponsors, vont même plus loin : ils annoncent viser le titre de Ligue 2 », a confié le consultant de BeIN Sports sur le talk Saint Night Club.