ASSE ‍: Le flop du mercato fracassé une dernière fois

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Promue l'été dernier, l'AS Saint-Etienne n'aura passé qu'une seule saison en Ligue 1. Une relégation express expliquée par la qualité déplorable de sa défense. Recruté pour être le patron de ce secteur, Yunis Abdelhamid incarne à lui seul ce fiasco.

Un petit tour et puis s'en va. L'AS Saint-Etienne retrouvera normalement la Ligue 2, un an après l'avoir quittée. 17es de Ligue 1, les Verts n'ont devancé que le très faible Montpellier sur 34 journées. Un échec énorme mais facilement explicable. L'ASSE a été extrêmement friable sur le plan défensif avec 77 buts encaissés sur la saison. Seul le MHSC a fait pire. Le recrutement estival est pointé du doigt par les supporters stéphanois et les observateurs français. Le promu s'est appuyé en grande partie sur les défenseurs alignés en Ligue 2 la saison d'avant, à l'exception notable de Yunis Abdelhamid.

Moins de 4/10 pour Abdelhamid cette année

Arrivé libre de Reims, le Marocain de 37 ans devait être le leader de l'arrière-garde stéphanoise. Il n'en fut rien après des débuts très compliqués. Rapidement dépassé sur le plan de la vitesse, il a participé au naufrage à Nice 8-0 en début de saison. Très critiqué par les supporters, il a pratiquement disparu des radars après la nomination d'Eirik Horneland sur le banc des Verts. De quoi minorer son influence sur les récentes défaites mais pas l'épargner pour autant. Dans son bilan de la saison, Le Progrès lui a donné la deuxième pire note de l'effectif.

L'ASSE retombe en Ligue 2, Reims barragiste, l'incroyable scénario https://t.co/kz0VJRQ6Qc — Foot01.com (@Foot01_com) May 17, 2025

« Seule recrue choisie par son entraîneur Olivier Dall’Oglio, le Marocain ne lui a jamais rendu sur le rectangle vert. Outre deux prestations solides contre Lille (1-0) et Montpellier (1-0), le joueur stéphanois le plus capé de l’effectif a complètement plongé, incarnant rapidement toutes les faiblesses d’un secteur défensif qui n’a jamais réussi à stopper l’hémorragie. Il n’a d’ailleurs plus démarré un seul match titulaire après le licenciement d’ODO. Il est le Stéphanois - parmi ceux qui ont obtenu un temps de jeu décent (au moins dix apparitions) - qui hérite de la deuxième pire moyenne sur la saison avec 3,9/10 », a lâché le quotidien rhônalpin. Ce n'est pas la meilleure publicité pour Abdelhamid qui cherche un nouveau point de chute après son départ officiel de l'ASSE.