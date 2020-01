ASSE : Besoin de cash ou pas, Puel refuse le départ de Moukoudi

Pas de vente, pas de renfort. Claude Puel connaît la règle du mercato d'hiver à l'AS Saint-Etienne. Mais le coach des Verts a dit non au départ d'Harold Moukoudi.

Même si l’actuel entraîneur de l’ASSE n’est pas à l’initiative de la venue d’Harold Moukoudi, puisque le défenseur de 22 ans a rejoint les Verts l’été dernier, il tient à ce que ce dernier reste dans le Forez. Titulaire à 11 reprises cette saison, mais pas joueur cadre de l’AS Saint-Etienne, Harold Moukoudi semble susciter de l’intérêt de l’autre côté de la Manche. Le Daily Telegraph affirme en effet ce samedi que Derby County et Stoke City, deux formations de D2 anglaise, ont tenté de se faire prêter le défenseur des Verts.

Mais Mike McGrath, journaliste du quotidien anglais, affirme que c’est Claude Puel en personne qui a refusé le départ de l’international camerounais de l’ASSE. Le technicien stéphanois est bien conscient qu'il a besoin de toutes ses forces défensives pour une deuxième partie de saison qui ne sera peut-être pas aussi simple que tout le monde le pensait pour les Verts. Avant de recevoir Nîmes, ce samedi soir à Geffroy-Guichard, le club de Roland Romeyer est Bernard Caïazzo est seulement 15e de Ligue 1.

