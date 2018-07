ASSE : Le dégraissage des Verts va faire encore 4 victimes

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Depuis le début du mercato, Saint-Etienne a bien dégraissé. On peut même dire que les Verts sont les n°1 en France dans ce secteur puisque Maïga, Pierre-Gabriel, Bamba, Janko, Pajot ou encore Katranis ont fait leurs valises. Et ce n’est pas fini ! Dans les colonnes du Progrès ce mardi, le directeur général Frédéric Paquet a expliqué que quatre départs étaient encore largement envisageables. Voire cinq, en cas de belle offre pour Selnaes…

« Avec l'arrivée d'un défenseur, Léo Lacroix doit trouver un autre projet. Polomat aussi et on cherche une solution avec Mbengue. Pour Tannane, on regarde. Selnaes, lui, est là et bien là, mais si on reçoit une offre de folie » a confié le dirigeant de l’ASSE, déterminé à vendre afin de mieux recruter d’ici la fin du mercato. Il serait temps, Jean-Louis Gasset ayant une patience visiblement assez limitée en période de transferts…