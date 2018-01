ASSE : Le clan Bamba se fait sérieusement recadrer en fin de mercato

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Auteur du but de la victoire de l'AS Saint-Etienne samedi soir contre Caen, Jonathan Bamba ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir chez les Verts. Car pour l'instant le jeune attaquant n'a pas prolongé son contrat à l'ASSE et il sera donc libre de signer là où il le souhaite en fin de saison. Une situation qui met donc Jonathan Bamba et son entourage en position de force, du moins c'est ce que l'on pourrait penser à quelques jours de la fin du mercato d'hiver. Mais si l'on en croit Jean-Louis Gasset, c'est l'AS Saint-Etienne qui a les mains libres dans ce dossier.

En effet, interrogé sur ce sujet, l'entraîneur de l'ASSE a été clair et net. « Quand vous parlez de Jonathan Bamba, vous dites qu’il va partir mais moi je ne dis pas qu’il va partir. Il est toujours sous contrat jusqu’en juin. Pour moi, Jonathan Bamba fait partie de l’effectif et il sera là afin de remplir la mission qui m’est proposée », a très fermement prévenu Jean-Louis Gasset au sujet de son jeune attaquant. Le message est passé...