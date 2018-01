ASSE : Le 0-5 contre l'OL oblige l'ASSE à recruter au mercato !

Dans : ASSE, Mercato, OL, Ligue 1.

Seizième au classement de Ligue 1 avec seulement deux points d'avance sur Angers, avant-dernier, l'AS Saint-Etienne se doit de réussir une deuxième partie de saison convaincante sous peine d'avoir mal au crâne. C'est dans l'optique de redresser la barre que les dirigeants de l'ASSE ont totalement changé le staff, et qu'ils souhaitent recruter plusieurs joueurs durant ce mercato d'hiver.

Avant de recevoir Nîmes en Coupe de France, dimanche à Geoffroy-Guichard, Jean-Louis Gasset a évoqué la situation des Verts. Et le nouvel entraîneur de l'AS Saint-Etienne admet que le traumatisme causé par la déroute face à l'Olympique Lyonnais avait eu des effets énormes et se devait d'être corrigé durant cette période des transferts. « Les gars ont vécu un cataclysme avec ce 0-5 contre Lyon. C’est une grande déception qui restera à vie. On a perdu un match mais il faut se relever. Le foot est fait de rebonds. On est là pour ramener de la confiance et retrouver de la qualité technique car les deux vont de pair. Je veux que les joueurs prennent plus de responsabilité dans le jeu. On ne doit jamais croire que l’on est trop grand mais ne pas se voir plus petits que l’on est. Les gars doivent se faire un peu plus violence. On a quand même une bonne équipe et en plus des recrues vont arriver », a indiqué Jean-Louis Gasset, qui connaît suffisamment bien le football pour savoir que les choses peuvent rapidement changer si l'ASSE repart du bon pied.