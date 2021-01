ASSE : Ecoeuré, Ruffier est prêt à arrêter le football !

Dans : ASSE.

Très touché par son licenciement rendu officiel ce lundi par l'AS Saint-Etienne, Stéphane Ruffier envisage de mettre un terme à sa carrière d'après Mohamed Bouhafsi.

Après plusieurs mois de clash et polémiques en tout genre, le feuilleton Stéphane Ruffier a officiellement pris fin à Saint-Etienne ce lundi. Dans un communiqué, le club a annoncé le licenciement avec effet immédiat du joueur à six mois de la fin de son contrat. Mis au placard depuis le début de saison après une altercation avec Claude Puel, le gardien n'a plus jamais rejoué avec les Verts. À 34 ans, cela pourrait bien être le coup de grâce pour le natif de Bayonne. D'après Mohamed Bouhafsi, journaliste pour RMC, l'international français pourrait dire stop.

« Très affecté par la situation et pas la décision de l’AS Saint Etienne de rompre unilatéralement son contrat, Stéphane #Ruffier pourrait prendre sa retraite à 34 ans! » a écrit le journaliste sur son compte Twitter. Après six saisons passées à l'AS Monaco, Stéphane Ruffier avait rejoint l'ASSE en 2011. Dix ans et 383 matchs plus tard, la carrière d'un joueur connu pour son caractère très fort pourrait bien prendre fin. Reconnu pendant plusieurs saisons comme un des meilleurs gardiens de Ligue 1, le portier a eu le bonheur de connaître la sélection à 3 reprises. Doublé par Alphonse Alphonse Areola à partir de 2015 pour la place de 3e gardien des Bleus, il n'avait pas disputé la Coupe du Monde 2018, remportée par la France. Déjà à l'époque, le comportement de Stéphane Ruffier avait été mis en cause, comme un symbole de sa fin de carrière.