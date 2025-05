ASSE ‍: Larsonneur prend cher sur la route de la Ligue 2

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'ASSE s'est inclinée 1-3 ce samedi contre Monaco et reste en position de rélégable à deux journées de la fin. Gautier Larsonneur se fait sérieusement critiquer par les supporters de Saint-Etienne.

Héros de la montée des Verts en Ligue 1 la saison passée, le gardien de but de Saint-Etienne a beaucoup plus de mal cette année, même s'il n'est pas aidé par sa défense. Il est vrai qu'avec 74 buts encaissés, les Verts sont la pire équipe dans ce secteur, même Montpellier n'a pris que 71 buts. Forcément, Gautier Larsonneur n'échappe pas aux critiques, et c'est notamment le cas après les trois buts encaissés face à l'AS Monaco. Même s'il a été l'auteur d'une parade énorme en première période, le gardien de but de 28 ans se fait étriller par les supporters de l'AS Saint-Etienne, passablement énervés par cette nouvelle défaite qui hypothèque les chances de maintien en Ligue 1 pour les Verts. Sur les réseaux sociaux, Larsonneur est mis en cause.

Larsonneur cristallise la colère des supporters de l'ASSE

Pas trop compris ce que Gautier Larsonneur faisait chez moi mais soit #ASSEASM pic.twitter.com/86f1DC3MQ3 — Footchebol (@Fou_tChebol) May 3, 2025

« Larsonneur sa noté contre Monaco, c’est 1 sur 10 pas plus. Certes sa défense est immonde mais lui est absolument catastrophique depuis août. Il n’a pas eu un match référence et il ne nous a jamais rapporté ne serait-ce qu’un point », écrit Le Stéphanois 71 sur X. « Faut arrêter de fermer les yeux sur Larsonneur. C’est surement un chic type dans la vie de tous les jours, mais dans nos cages ça doit dégager », balance, de son côté, le dénommé Horneland. « Larsonneur c’est pas intellectuellement un génie…il a été bon ce soir. Puis on l’a bien vu à la TV, il a un problème on lui met des gouttes. Il est con à se croire indispensable…mais c’est au coach de gérer ! Moralité : but gag 2 minutes après… », fait remarquer un autre stéphanois, qui ne trouve plus de circonstances atténuantes au gardien de but de l'AS Saint-Etienne. Évidemment, compte tenu du classement de l'ASSE, la tension commence à monter et les critiques deviennent virulentes.