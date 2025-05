ASSE ‍: Larsonneur craque complètement

Dans : ASSE.

Par Nathan Hanini

L’AS Saint-Étienne va vivre une nouvelle saison en Ligue 2, l’an prochain. Après la défaite contre Toulouse (3-2) à la maison, Gautier Larsonneur a fait le bilan de la saison dans le Forez. Le portier semble à bout.

« On est abattu. J'aimerais leur donner les mots qui leur remontent le moral. » Le constat est difficile pour l’AS Saint-Etienne au lendemain d’une relégation en Ligue 2. Les Verts ont vécu le premier ascenseur de leur histoire. Condamnés par Toulouse, les hommes d’Erik Horneland ont vécu une saison compliquée notamment défensivement. Avec plus de 77 buts encaissés sur l’exercice 2024/2025, le club du Forez ne pouvait pas aspirer à mieux.

Larsonneur est vidé

Au micro des journalistes en fin de rencontre, le gardien Gautier Larsonneur s’est exprimé sur cette saison. L’ancien portier de Brest et de Valenciennes veut croire en une remontée immédiate, mais il n’a pas caché être à bout après une saison plus que périlleuse. « J'espère juste que, nous, joueurs, c'est le sentiment qui nous animera la saison prochaine pour faire remonter le club. Je suis vide, je suis au bout, je n'ai même pas la force de pleurer. C'était une saison éprouvante. On a tout donné. Je pense que cette équipe ne pouvait pas faire plus. »

Malgré un public qui a poussé derrière son équipe, l’AS Saint-Etienne n’a pas pu éviter la descente. Le gardien le sait, Sainté a perdu la course au maintien plus tôt cette saison. « Ce n'est pas aujourd'hui qu'on perd la saison. Que l'on soit encore en vie à la journée 34, c'est un miracle ! Le miracle ne s'est pas déroulé jusqu'à la fin. On voit que sur la saison, on n'arrive pas à enchaîner deux victoires. On n'arrive pas à être constant. » Un constat partagé par de nombreux amoureux des Verts. Le mercato sera décisif pour Saint-Etienne qui ne devra pas se rater afin de ne pas perdre plus de temps dans le nouveau projet Kilmer.