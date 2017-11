ASSE : La ruse de Romeyer fait flop, l'ASSE peut sortir le chéquier !

Dans : ASSE, Ligue 1.

En faisant venir Jean-Louis Gasset pour donner un coup de main à Julien Sablé, les dirigeants de l'AS Saint-Etienne pensaient bien avoir réglé une bonne fois pour toutes le souci posé par l'absence de diplôme. Et tout en prétendant que Julien Sablé était bien l'entraîneur numéro 1 de l'ASSE, c'est bel et bien Jean-Louis Gasset qui était identifié comme le coach des Verts sur la feuille de match contre Strasbourg. L'ancien adjoint de Laurent Blanc étant lui titulaire du fameux Brevet d'entraîneur professionnel.

Mais cette ruse ne sert visiblement pas à grand chose. Car le syndicat des entraîneurs (UNECATEF) a déjà prévenu ce samedi que Jean-Louis Gasset n'était clairement qu'un prête-nom et que l'AS Saint-Etienne devra assumer ses responsabilités si d'ici le 14 décembre, un mois jour pour jour après la démission d'Oscar Garcia. Sauf si les Verts officialisent la venue de Jean-Louis Gasset comme numéro 1, Roland Romeyer devra sortir son chéquier et payer une amende de 25.000 euros par match jusqu'à la fin de la saison pour imposer Julien Sablé sur son banc. Et l'UNECATEF ne semblant pas vouloir faire le moindre cadeau dans ce dossier, le président de l'ASSE a intérêt à prendre ces menaces au sérieux.