ASSE : La piste Marcos André enterrée en 24h !

Dans : ASSE.

Encore à la recherche d’un ou deux joueurs afin d’étoffer son effectif, Saint-Etienne s’était récemment positionné sur Marcos André.

Comme indiqué samedi, les Verts avaient clairement manifesté leur intérêt pour l’attaquant du Real Valladolid, prêté la saison dernière à Mirandès. Le quotidien madrilène AS évoquait une possible offre à 6 ME pour le buteur de 23 ans, auteur d’une belle saison en deuxième division la saison dernière. Les fans de l’ASSE étaient globalement emballés par cette piste brésilienne, mais il s’agissait malheureusement pour les sympathisants stéphanois d’un feu de paille. Et pour cause, cette piste a d’ores et déjà été abandonnée par les dirigeants de Saint-Etienne, selon les informations de Manu Lonjon.

« Piste abandonnée. Next » a fait savoir le journaliste via son compte Twitter, sans pour autant en dire plus sur les raisons de ce revirement de situation. Dans son live sur Twitch samedi soir, Manu Lonjon indiquait qu’à 6 ME, le prix annoncé par le journal AS plus tôt dans le week-end, Saint-Etienne ne serait pas en mesure de se positionner. Dans la foulée, il confirmait l’intérêt des Verts, tout en expliquant que le tarif de Marcos André était inférieur aux prix indiqués en Espagne. Reste donc à voir si ce sont pour des raisons financières que l’ASSE de Claude Puel a lâché l’affaire. Une chose est certaine, ce n’est pas dans le Forez que Marcos André va poursuivre sa carrière. Il sera maintenant intéressant d’observer si les Verts, qui comptent actuellement Khazri, Abi, Diony et Krasso en attaque, se positionneront sur un nouvel avant-centre dans les semaines à venir.