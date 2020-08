ASSE : Marcos André l'attaquant surprise des Verts ?

Dans : ASSE.

Prêté par Real Valladolid à Mirandés (D2 Esp), Marcos André pourrait rejoindre l'AS Saint-Etienne même si les Verts ne veulent pas lâcher une fortune.

Ce samedi, le quotidien sportif espagnol AS annonce que l’AS Saint-Etienne a proposé 6ME au Real Valladolid afin de s’attacher les services de Marcos André, lequel avait été prêté à Mirandès en 2019-2020. Après une belle saison en D2 espagnole, l’attaquant pourrait donc rejoindre les Verts dès ce mercato, alors qu’il avait encore trois ans de contrat avec Valladolid. Mais si le média sportif espagnol parle d’un montant de 6ME pour réaliser cette opération, Manu Lonjon, qui confirme ce gros intérêt de Claude Puel pour Marcos André, précise cependant ce samedi soir que jamais les dirigeants stéphanois ne mettront 6ME pour l’attaquant de 23 ans.

Le spécialiste du mercato précise que si le Real Valladolid exige réellement cette somme, et refuse de négocier un prêt ou un prix à la baisse, alors son transfert à l'ASSE est totalement impossible. Les finances stéphanoises ne permettent pas ce genre d'investissement actuellement et Marcos André risque bien de ne jamais venir chez les Vers dans ces conditions. Les discussions risquent donc d'être complexes entre Saint-Etienne et Valladolid.