ASSE : La L1 dans le rouge, les Verts font les malins

Dans : ASSE.

Frustré par l’arrêt de la saison de Ligue 1, Bernard Caïazzo est revenu sur les conséquences de cette décision sur notre championnat. L’occasion pour le co-président de mettre l’AS Saint-Etienne en avant.

Alors que la Ligue de Football Professionnel a déjà arrêté la saison, d’autres pays européens espèrent imiter l’Allemagne et relancer leur championnat. Résultat, beaucoup d’acteurs commencent à se demander si la France ne s’est pas précipitée. C’est notamment le cas de Bernard Caïazzo, très inquiet pour la santé financière des pensionnaires de Ligue 1, mais pas forcément pour son AS Saint-Etienne dont il loue la gestion économique.

L’ASSE moins touchée selon Caïazzo

« Tous les clubs pros subissent le préjudice de l'arrêt des championnats français, a constaté le co-président des Verts sur France Bleu. C'est le gouvernement qui a décidé, ne l'oublions pas. Cette décision est la responsabilité du Premier ministre. Bien sûr, ça entraîne une perte de 600 M€ sur la saison pour le foot professionnel français et l’impossibilité de faire notre mercato avant le 30 juin. Un club comme l'AS Saint-Etienne qui n'a jamais perdu d'argent chaque saison sur les dix dernières années risque de se retrouver avec des pertes, certes moins importantes que la grande majorité des clubs de Ligue 1. Mais c'est une situation que nous déplorons. »

« Nous aurions préféré continuer à jouer d'autant plus si les autres grands championnats européens reprennent et vont au bout. C'est certains qu'on va se poser des questions en France et on va se demander pourquoi nos championnats n'ont pas repris. Mais je crois qu'il faut aussi être démocrate légitime, et comprendre qu'un gouvernement a une responsabilité supérieure à la nôtre et qu'il avait toute l'autorité de police pour prendre ces décisions », a tempéré le dirigeant stéphanois, moins offensif que son homologue lyonnais Jean-Michel Aulas.