ASSE : La décla choc, Trauco veut fuir Saint-Etienne !

Recruté par Saint-Etienne pour seulement 1 ME en provenance de Flamengo l’été dernier, Miguel Trauco ne s’est pas véritablement imposé chez les Verts.

Utilisé à 19 reprises par Ghislain Printant puis par Claude Puel, l’international péruvien a alterné le bon et le moins bon à Saint-Etienne. Auteur d’un but et de deux passes décisives, le défenseur de 27 ans espérait sans doute que sa première expérience en Europe soit plus concluante, lui qui venait d’être sacré meilleur latéral gauche de la Copa America avant sa signature à Saint-Etienne. Mais le contexte global du club stéphanois n’a pas aidé le natif de Tarapoto, qui a mis les pieds dans un club en crise et dans une équipe qui n’a jamais véritablement réussi à tourner rond cette saison.

Une saison éprouvante qui a d’ores et déjà donné des envies d’ailleurs à Miguel Trauco, comme ce dernier l’a indiqué très directement et sans langue de bois au média péruvien El Popular. « Je souhaite participer à une autre Coupe du Monde (ndlr : il aura 29 ans lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar), ce serait quelque chose d'excitant et d'historique. Et j'aimerais jouer dans une plus grande équipe en Europe » a indiqué Miguel Trauco, sous-entendant clairement que Saint-Etienne est trop petit pour lui, et qu’il est impératif à ses yeux de quitter le Forez lors du prochain mercato. Reste à voir si Claude Puel, qui aura les pleins pouvoirs ou presque l’été prochain, validera le départ du Péruvien. Pour rappel, ce dernier a signé un contrat de trois ans en juillet dernier, ce qui signifie que son bail actuel à Saint-Etienne court jusqu’en juin 2022.