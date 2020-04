ASSE : Sa valeur a doublé, Trauco fait encore rêver

Dans : ASSE.

En août 2019, Saint-Etienne pensait réaliser le très gros coup du mercato en s’offrant l’international péruvien Miguel Trauco pour seulement 1 ME en provenance de Flamengo.

A l’époque, les Verts avaient fondé de grands espoirs sur la venue de Miguel Trauco, lequel venait d’être élu meilleur latéral gauche de la Copa América grâce à ses performances remarquées avec le Pérou. Mais contre toute attente, le défenseur de 27 ans n’a pas réellement répondu aux attentes à Saint-Etienne avec seulement 19 matchs disputés (1 but, 2 passes décisives). Claude Puel n’ayant pas été transcendé par les performances de Miguel Trauco dans le Forez, son départ est envisageable lors du prochain mercato selon But.

Et malgré une première expérience délicate en Europe, l’international péruvien a une très belle cote sur le marché des transferts puisque le média dévoile que Miguel Trauco a de nombreuses sollicitations, principalement en Espagne et en Allemagne, deux championnats ultra-offensifs dont les caractéristiques colleraient sans doute parfaitement avec celles du défenseur de l’ASSE. Sous contrat avec les Verts jusqu’en juin 2022, Miguel Trauco était pisté par de nombreux clubs au moment de sa signature dans le Forez puisque Schalke, Majorque, Besiktas mais également Amiens et Bordeaux en France étaient intéressés par sa venue. Reste maintenant à voir quels seront les clubs intéressés et surtout, quelle sera la somme réclamée par Bernard Caïazzo et par Roland Romeyer pour le Péruvien, estimé à environ 2 ME par le site spécialisé Transfermarkt. Assurément, ce n’est pas une grosse plus-value qui attend Saint-Etienne dans ce dossier…