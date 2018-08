ASSE : L'OM réclame (toujours) 10ME pour Cabella, Romeyer refuse encore

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, OM.

Chaque jour la fin du dossier Rémy Cabella semble proche, mais chaque jour le transfert du joueur de l’Olympique de Marseille à l’AS Saint-Etienne est repoussé à plus tard. Et à un peu plus de deux semaines de la fin du mercato, ce n’est à priori pas ce mardi que les choses devraient évoluer, car les dirigeants des deux clubs ont visiblement décidé de pousser au maximum le curseur des négociations sur le prix de Rémy Cabella.

Le Progrès indique ainsi que Roland Romeyer a bien confirmé que l’OM exigeait toujours 10ME pour céder le joueur prêté l’an passé à l’ASSE, et que le président des Verts restait ferme dans sa décision de ne pas payer autant pour ce renfort jugé pourtant prioritaire par Jean-Louis Gasset. Car l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne est très clair, même si les dirigeants stéphanois ont noué des contacts avec Georges-Kévin Nkoudou, c’est bien Rémy Cabella qui est tout en haut de sa liste. Les discussions vont donc reprendre, et probablement se terminer positivement, reste à savoir quand. C'est la seule question qui passionne les supporters de l'ASSE.