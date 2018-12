ASSE : L'Olympiakos snobe Mitroglou et fonce sur ce buteur de Sainté

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, OM.

Au club depuis août 2015, Robert Beric sera en fin de contrat avec l’AS Saint-Etienne dans six mois. Et au vu de son faible temps de jeu depuis le début de la saison (9 matchs de L1 au compteur), le Slovène ne sera pas retenu au mercato. Cela tombe bien, la presse grecque annonce en ce début de semaine que l’ancien buteur du Rapid Vienne figure dans la short-list de l’Olympiakos, qui recherche urgemment un attaquant au mercato hivernal.

Ces dernières semaines, le nom d’un certain Kostas Mitroglou revenait avec insistance du côté d’Athènes. Mais comme l’avait confié l’agent du buteur marseillais, il semblerait que cette piste ne soit pas vraiment d’actualité au mercato. « Les articles associant Mitroglou à l’Olympiakos sont faux et non fondés. Mitroglou est concentré sur ses objectifs avec Marseille et rien d’autre » avait notamment fait savoir le représentant de l’attaquant marseillais. C’est donc sur Robert Beric que l’actuel 2e du championnat grec aurait jeté son dévolu. Désormais, il sera intéressant de savoir quel sera le montant réclamé par l’ASSE pour un éventuel transfert de l’homme aux 25 buts en 71 matchs dans le Forez…