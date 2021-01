ASSE : L'énorme attaque de Rothen contre Puel

Dans : ASSE.

L'affiche du dimanche soir opposera un prétendant au titre à une équipe luttant pour le maintien, lors du derby du Rhône.

16e de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne s'apprête à disputer un derby de tous les dangers. Une confrontation qui se déroulera dans des conditions particulières. En effet, pas moins de 7 joueurs stéphanois sont forfaits, positifs au Covid-19. Une situation qui ne joue pas en la défaveur des Verts selon Rudi Garcia. Alors que les supporters n'hésitent pas à protester contre leur direction, l'entraîneur de l'ASSE garde lui le soutien du peuple vert. Pourtant, pour Jérôme Rothen, le technicien est loin d'être exempt de tous reproches concernant les derniers résultats du club. Au micro de RMC, le consultant s'est montré très critique envers Claude Puel.

« Saint-Étienne, c’est la cour des miracles. Peut-être que je dis trop de vérités. On arrive à me dire qu’ils ne méritent pas leur place alors qu’ils ont gagné un match depuis quatre mois. Mais comment ça ? Vous les voyez les matchs ? On a mis en avant la jeunesse… Le génie Claude Puel a changé l’équipe, il n’y a plus de continuité. Il faut arrêter les bêtises. Claude Puel ne fait pas que des bonnes choses. J’espère qu’il y aura une réaction du côté stéphanois et j’espère que le génie Puel arrivera à trouver des choses tactiques pour faire exister son équipe contre Lyon » a déclaré l'ancien joueur de Monaco. La saison dernière, l'ASSE s'était imposé (1-0) face à l'OL grâce à un but de Robert Beric. Les supporters stéphanois rêvent sans doute d'un dénouement similaire, même si le rival lyonnais paraît cette année bien plus dangereux que par le passé. Une chose est sûre, une victoire lors du derby accorderait à Claude Puel un peu de répit.