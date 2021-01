OL : Le Covid frappe l'ASSE, Rudi Garcia est vert

Dans : OL.

Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais se rendra dans le Chaudron de Saint-Etienne pour disputer le derby de la Ligue 1.

Un match qui sera très important pour les deux équipes. Puisqu’en dehors de la rivalité historique entre les deux formations de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’OL et l’ASSE ont impérativement besoin de l’emporter. Lyon pour rester dans la course au titre. Saint-Etienne pour se donner de l’air sur la zone rouge. Mais si les Gones seront plus ou moins au complet, les Verts vont se présenter avec une équipe amoindrie. Vu que Claude Puel sera privé de sept joueurs, tous positif au Covid-19… Des absents qui vont faire du tort à Sainté, ou pas, si l’on en croit les dires de Rudi Garcia.

« Ce derby se présente comme tous les autres. Il y a beaucoup d’attente sur ce match. On déplore qu’il n’y ait pas les supporters. Ce n’est pas la même chose. Mais cela ne change pas le fait qu’on veut les trois points. On a qu’une envie, c’est reprendre notre marche en avant. Il n’y a pas de favori dans un derby. On fera tout pour s’imposer… Passer devant pour le bilan historique est toujours bien. Jouons ce derby à fond comme on doit le faire. On s’est préparés pour jouer dimanche. Il faut rester concentré. On ne fait pas le règlement, il est pareil pour tout le monde. Je ne suis pas là pour parler de ça… Je préfèrerais qu’ils aient tous leurs joueurs à disposition, qu’ils aient toutes leurs forces. Peu importe les équipes alignées, ce sera un match disputé et difficile à remporter. Selon moi, il n’y a pas d’équipe affaiblie. L’histoire l’a montré. Un derby, c’est beaucoup d’envie, de motivation. Chacun peut bien figurer. On avait souffert à l’aller. Le retour arrive vite. On s’attend à une équipe déterminée. Ils auront des joueurs du cru. On en aura aussi. Le derby est beaucoup plus ressenti par les joueurs formés au club. Des fois, cela peut faire déjouer. Nos jeunes sont tous issus du cru », a lancé, en conférence de presse, l’entraîneur de l’OL, qui essaiera toutefois d’être impitoyable avec son ennemi stéphanois, surtout que Lyon doit se racheter après sa défaite contre Metz...