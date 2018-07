ASSE : L'ASSE va bientôt officialiser cette très bonne nouvelle

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Pour l’instant, le mercato de l’AS Saint-Etienne est quasiment parfait. En effet, les Verts ont réussi à prolonger Mathieu Debuchy et se sont attachés les services du très convoité Wahbi Khazri. Désormais, il faut s’assurer la présence d’autres cadres pour une saison supplémentaire dans l’effectif. On pense forcément à Neven Subotic, en fin de contrat dans un an, mais également à Yann M’Vila. Comme l’ancien du Borussia Dortmund, l’international français sera libre en juin 2019.

Mais selon les informations de Manu Lonjon, journaliste à Yahoo Sport, l’ex-milieu défensif du Stade Rennais a prolongé son contrat avec les Verts. Pour l’heure, l’ASSE n’a pas communiqué à ce sujet. Mais c’est imminent ! Du côté du Progrès, on ne confirme pas que les documents aient été signés. On explique néanmoins que tout est en « très bonne voie ». Une bonne nouvelle (de plus) pour les dirigeants de l’ASSE, qui restent par ailleurs intéressés par Valentin Eysseric et Rémy Cabella pour renforcer leur attaque.