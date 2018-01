ASSE : L'ASSE tente un énorme coup à Arsenal !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, Premier League.

En quête d'un renfort défensif, l'AS Saint-Etienne semble vouloir ne se fermer aucune porte. Et ce dimanche, TF1 affirme que dans cette perspective, l'ASSE a pris des renseignements auprès de Mathieu Debuchy et d'Arsenal afin de savoir si le retour de l'ancien lillois était envisageable lors de ce mercato d'hiver. Clairement mis sur la touche par Arsène Wenger, le latéral droit de 32 ans a encore dix huit mois de contrat avec Arsenal, et un départ est donc inévitable l'été prochain. D'ici là, les Verts veulent se positionner et faire revenir en Ligue 1 celui qui espère toujours pouvoir être en équipe de France pour le Mondial en Russie.

L'été dernier, le nom de Mathieu Debuchy avait été évoqué du côté de Nice, mais finalement le Gym lui avait préféré Christophe Jallet. Cette fois, l'AS Saint-Etienne constitue une nouvelle piste sérieuse pour le joueur français d'Arsenal. Il faudra toutefois régler le problème salarial, Mathieu Debuchy ayant un salaire made in Premier League et pas vraiment adapté aux exigences de l'ASSE.