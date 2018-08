ASSE : L'ASSE s'offrira un attaquant, mais calme les énervés

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne a continué ses emplettes lors de ce mercato 2018 en officialisant mercredi le prêt avec option d'achat de Timothée Kolodziejczak. Mais le directeur général de l'ASSE a été clair, il reste désormais un seul dossier à boucler, celui de l'attaquant supplémentaire demandé par Jean-Louis Gasset. Si tout le monde pense évidemment à Rémy Cabella, les discussions s'éternisent avec l'Olympique de Marseille, l'OM se montrant intraitable sur le plan financier.

Face à cette position intransigeante, et répondant à distance aux supporters qui s'impatientent et le font savoir sur les réseaux sociaux, Frédéric Paquet est très clair. « Sur le plan offensif, nous continuons d'étudier plusieurs options afin de conclure l'arrivée d'une dernière recrue. Notre souhait est d'engager un joueur qui soit un réel renfort pour l'équipe de Jean-Louis Gasset dans des conditions économiques acceptables pour le club. Malheureusement, la recherche de joueurs prend un certain temps car nous ne maîtrisons pas tous les paramètres. Nous faisons le maximum pour que le coach ait un effectif complet le plus tôt possible », a prévenu le dirigeant stéphanois, histoire de ne pas laisser croire que l'AS Saint-Etienne est passive dans ce dossier jamais simple de la signature d'un attaquant.