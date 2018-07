ASSE : L'ASSE n'en veut plus, il insiste pour rester

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, Nancy.

Buteur contre l’Olympique de Marseille en match amical vendredi (1-0), Arnaud Nordin est proche de l’AS Nancy-Lorraine.

Ces derniers jours, l’Est-Républicain confirmait que le transfert du jeune attaquant de l’ASSE était imminent. Mais pour l’heure, rien n’est fait. Et interrogé par Le Progrès, le jeune buteur stéphanois a confié qu’il n’était pas pressé de faire ses valises. « On verra, je suis concentré sur Saint-Etienne » a-t-il notamment confié, comme pour exprimer sa volonté de poursuivre l’aventure dans le Forez.

« Le coach Gasset a fait confiance aux jeunes, on peut même le voir à l'entraînement. C'est au fur et à mesure qu'ils seront intégrés, qu'ils grandiront et progresseront. L'intérêt de Nancy ? Je ne me prends pas la tête. Je fais mes entraînements, mes matches. On verra au fil du temps. Pour le moment je suis concentré sur Saint-Etienne » a-t-il confié. Reste à savoir si l’ASSE fera le forcing pour boucler le départ du joueur, ou si Jean-Louis Gasset pourrait être tenté de lui faire une place au sein de son effectif en vue de la saison prochaine…