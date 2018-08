ASSE : L'ASSE fixe une condition à la venue de renforts d'ici le 31 août

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Après Rémy Cabella, l'AS Saint-Etienne va-t-elle encore s'offrir un ou plusieurs joueurs supplémentaires d'ici la fin du mercato ? A cette question qui passionne évidemment les supporters des Verts, Frédéric Paquet a apporté une réponse claire et nette. Pour le directeur général de l'ASSE, la venue de renforts est possible, mais pour cela il y a des conditions qu'il a détaillées dans des propos relayés par Peuple-Vert.fr.

« Concernant les futurs recrutements, on pourra aller chercher des jeunes à fort potentiel car on peut s’appuyer sur un groupe de joueurs expérimentés et qui apportent de la stabilité dans l’effectif. C’est donc le moment pour se concentrer sur un autre travail. On ne sait pas ce qui va se passer d’ici 15 jours, mais si il n y a pas de départs, il n’y aura pas d’arrivées », a prévenu le dirigeant de l'AS Saint-Etienne, qui ne veut pas mettre à la disposition de Jean-Louis Gasset une armée mexicaine mais un groupe solide et équilibré. Donc, le mercato stéphanois n'est probablement pas terminé, mais il est lié à la vente d'un ou plusieurs joueurs d'ici le 31 août. Le suspense va donc continuer d'ici là.