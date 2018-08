ASSE : L'ASSE doit recruter Diabaté, il est plus fort que Diony !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Tandis que les dirigeants de Saint-Etienne ont fait du recrutement de Rémy Cabella une priorité du mercato, certains observateurs estiment qu’un renfort au poste d’avant-centre est primordial en vue de la saison prochaine. Ancien joueur des Verts, Adrien Ponsard est de cet avis. Interrogé par But Football Club, il a lancé une idée assez originale que personne n’avait vraiment vue venir : Cheick Diabaté ! Selon lui, l’ex-buteur de Bordeaux est infiniment supérieur à Loïs Diony, qui devrait débuter dans la peau d’un titulaire en Ligue 1.

« Devant, on est trop légers. Il faut au moins un ailier de plus et la priorité, c’est un avant-centre. Il nous en faut un, surtout si Beric part. On ne va quand même pas débuter la saison avec Diony titulaire, même si on dirait qu’il retrouve un peu son efficacité. On a une bonne ossature. Si on prend un bon 9, on aura une belle équipe. Il y a des joueurs sur le marché. Un gars comme Diabaté ferait du bien. Il a été bon à Metz et à Benevento, et il ne coûte pas cher » a confié l’ex-attaquant des Verts, convaincu que celui qui a fait le bonheur de Benevento l’an passé pourrait également faire celui de l’ASSE. Reste à savoir s’il sera écouté, alors que Diabaté ne serait certainement pas contre un départ en France, où il est très apprécié après ses passages à Bordeaux et Metz.