ASSE : L'ASSE défiée par deux concurrents pour Dusko Tosic !

Toujours en quête d'un nouveau défenseur central pendant ce mercato hivernal, l'AS Saint-Etienne va devoir jouer des coudes dans le dossier Dusko Tosic.

Après une première partie de saison très compliquée, les Verts sont en train de réaliser un joli mercato hivernal. Suite à la première venue de Yann M'Vila, l'ASSE semble se rapprocher du graal avec Paul-Georges Ntep. Et ce n'est pas tout. Puisque le transfert de Stefan Mitrović a avorté, à cause d'un problème médical, le club du Forez cherche encore un défenseur central. Si le nom de Neven Subotic (Borussia Dortmund) circule depuis quelques jours du côté de Geoffroy-Guichard, la piste menant à Dusko Tosic est toujours d’actualité.

Cadre du Besiktas, sachant qu'il a été titularisé à 23 reprises en première partie de saison, l'international serbe pourrait cependant faire ses valises durant ce mois de janvier. Si le club stéphanois s'apprêterait à faire une offre de 1,5 millions d'euros aux dirigeants turcs, l'ASSE n'a pas course gagnée dans ce dossier. Loin de là même, puisque selon le site Goal, Trabzonspor et le Fire de Chicago sont aussi sur les rangs pour recruter Tosic. Mais la piste le menant à Saint-Etienne semble tout de même la plus intéressante... Reste désormais à savoir si la direction verte a fait du joueur de Besiktas sa nouvelle priorité hivernale en défense.