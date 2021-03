ASSE : L'arbitre pour le titre débarque avec un couteau

Dans : ASSE.

En grande difficulté au classement, incapable de gérer les matchs contre des concurrents directs au maintien, l’AS Saint-Etienne peut créer la surprise contre l’AS Monaco. Et arbitrer la lutte pour le titre.

Les confrontations directes entre les candidats pour le titre sont très attendues dans cette fin de saison. Après le match entre Monaco et Lille, c’est l’OL et le PSG qui vont se défier ce dimanche. Pour le moment, les autres équipes n’ont pas su profiter de ce calendrier musclé. Et cela pourrait continuer dès vendredi, avec le match entre l’ASM et l’ASSE, en ouverture de la 30e journée. A l’aller, les deux équipes avaient fait match nul 2-2, les Verts passant tout proche de la victoire. Malgré leur 16e place actuelle, les Stéphanois préparent cette rencontre en croyant réellement en leur chance, grâce notamment à leurs bons résultats face aux équipes de devant, en dehors des deux défaites contre l’OL. Une explication est avancée par Pape Abou Cissé avant de jouer l’ASM.

« On manque généralement d’efficacité et face aux gros, ça tourne mieux. Peut-être aussi que l’équipe en face nous sous-estime. Une question d’état d’esprit ? On prend tous les matchs au sérieux. On a la même motivation et la même envie à chaque rencontre », a prévenu le rugueux défenseur sénégalais dans les colonnes du Progrès. Une manière de rappeler que l’ASSE ne peut clairement pas se permettre de choisir ses matchs. Sa victoire sur le terrain d’Angers le week-end dernier grâce à Wahbi Khazri lui a permis de souffler un bon coup, et peut-être de s’envoler vers une belle fin de saison. Voilà qui pourrait avoir son importance dans cette fin de saison, sachant que les Verts doivent encore affronter Monaco donc, mais aussi le PSG et Lille, et même l’OM. « Les matchs contre les équipes du haut de tableau sont des challenges. Il y a juste à se faire plaisir, le couteau entre les dents », a prévenu Claude Puel, qui espère bien voir son équipe s’arracher pour aller chercher les points qu’il faut pour obtenir son maintien le plus rapidement possible.