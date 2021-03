ASSE : Puel salue un Khazri « lucide »

Dans : ASSE.

Claude Puel (entraîneur de l’AS Saint-Etienne après la victoire des Verts à Angers ): « La victoire nous fait beaucoup de bien, surtout après nos derniers résultats. J'ai trouvé mon équipe très concentrée durant toute la rencontre et avec beaucoup de solidarité. Tout le monde était à l'unisson, les titulaires comme ceux qui sont entrés en cours de match (...). A la mi-temps, j'ai demandé à mes joueurs d'être plus relâchés face à une équipe très dense physiquement. Il fallait aérer le jeu. Sur le but, Whabi Khazri a fait le geste qu'il fallait. Ça récompense l'état d'esprit de l'équipe. Whabi est capable de faire des différences. Il avait été intéressant à Rennes mais il n'avait pas pu enchaîner derrière car il était en manque physique. Aujourd'hui, il a fait les efforts et il a gardé sa lucidité. »