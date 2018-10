ASSE : L'agent de Bamba règle un dernier compte avec l'ASSE !

Dans : ASSE, Ligue 1, LOSC.

Bourreau de l'AS Saint-Etienne samedi, puisqu'il a signé deux des trois buts lillois, Jonathan Bamba est un joueur qui laisse bien des regrets du côté des Verts. Formé à l'ASSE, l'attaquant a décidé de partir libre en fin de saison, alors que les dirigeants stéphanois affirment avoir tout tenté pour convaincre Jonathan Bamba de prolonger dans le Forez. Dans la Voix du Nord, l'agent de l'attaquant du LOSC estime que Bamba préférait d'autant plus facilement le projet nordiste que du côté de l'AS Saint-Etienne on l'avait snobé.

« Luis Campos a été très malin dans ce dossier. Il suivait Jonathan depuis longtemps et on s’est rapidement projeté avec le projet lillois. Il y avait aussi les retrouvailles avec Christophe Galtier, le coach qui l’a lancé en pro, et Nicolas Pépé, son meilleur ami. Tout était réuni (...) Frédéric Paquet, le directeur général de l’ASSE, ne nous a jamais reçus depuis qu’il est arrivé, en janvier, fait remarquer, dans le quotidien régional, Michael N’Cho, l’agent de Jonathan Bamba, qui n’envisage pas un transfert rapide du jeune attaquant comme certains l’annoncent déjà. On n’en est pas là et Jonathan s’épanouit dans le projet lillois. Si on avait privilégié l’aspect financier, il serait parti à l’étranger. »