ASSE : Kolodziejczak recadre Puel, ambiance polaire à Sainté !

Dans : ASSE.

Après la victoire étriquée de l'AS Saint-Etienne contre le Paris FC en 16es de finale de la Coupe de France, Claude Puel n’avait pas mis de gants pour dézinguer l’état d’esprit de Timothée Kolodziejczak.

« Vous allez le voir de moins en moins car je veux garder un bon état d’esprit dans l’équipe. Vous en tirerez les conclusions que vous voulez » avait lancé le manager de Saint-Etienne, tirant à boulets rouges sur l’ancien défenseur de l’OGC Nice. Dans les colonnes de L’Equipe ce mercredi, « Kolo » a sèchement répondu à son entraîneur, indiquant qu’il était inacceptable que son état d’esprit soit remis en cause. Bonne ambiance dans le Forez et plus précisément à l'ASSE.

« Je n’accepte pas qu’il remette en cause mon intégrité professionnelle. Dire que je suis laxiste, avare de mes efforts alors que je travaille au quotidien afin de me trouver dans les meilleures conditions pour le club fait de la peine à mon entourage. Ça non plus, je ne l’accepte pas. Je suis droit dans mes pompes. Je n’ai pas effectué de préparation physique au Mexique et quand j’ai recommencé à jouer avec Saint-Étienne, l’équipe était au plus mal. Après, avec l’enchaînement des matches, que l’on a gagnés, j’étais bien. Et j’ai été sorti. Je n’ai jamais contesté les choix sportifs de mes entraîneurs et je ne le ferai jamais. Je n’ai pas d’états d’âme. Ma réponse, je l’apporterai sur le terrain » a riposté Timothée Kolodziejczak, furax après les déclarations de Claude Puel. Reste à savoir si l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne lui laissera rapidement cette chance.