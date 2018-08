ASSE : Khazri traité de mercenaire, Létang dérouille

Dans : ASSE, Ligue 1, Rennes, Mercato.

Questionné sur son mercato estival agité, Wahbi Khazri n'a pas hésité à régler ses comptes avec Olivier Létang, le patron du Stade Rennais.

Cet été, Wahbi Khazri a opté pour l'AS Saint-Étienne, où il a signé un contrat de quatre ans après avoir été transféré en provenance de Sunderland pour sept millions d'euros. Et pourtant, l'international tunisien disposait de meilleures touches sur un plan sportif, vu que le club du Forez ne participe à aucune Coupe d'Europe cette saison. Le Stade Rennais a notamment tenté de recruter le milieu offensif de 27 ans, qui sortait d'un bon prêt d'un an en Bretagne sous la houlette de Sabri Lamouchi, sauf que l'ancien Bordelais n'a pas réussi à se mettre d'accord avec Olivier Létang. Mais pas à cause d'une mésentente financière, comme l'avait déclaré le directeur général du club breton...

« Il y a une personne à Rennes qui a dit que j’ai fait un choix financier… Rennes, ce qui m’a fait chier, c’est que je me suis battu pour aider le club à décrocher l’Europe. On avait réussi à faire quelque chose de superbe. C’est dommage car je pense que j’aurais pu encore leur apporter, sur le terrain et en dehors. Après, si Rennes n’a pas tout fait pour me garder, c’est qu’ils estiment qu’ils pouvaient avoir mieux que moi. À Saint-Étienne, j’ai eu le sentiment d’avoir des gens qui m’ont estimé à ma juste valeur. Je sais que je ne suis pas un phénomène, mais je pense avoir des qualités. Je sortais d’une belle aventure à Rennes et d’une belle Coupe du monde avec la Tunisie. J’estimais mériter un minimum de respect. Et ce respect, je l’ai plus senti à Saint-Étienne. J’ai trouvé la déclaration d’Olivier Létang maladroite plus qu’autre chose car ça ne correspond pas à la réalité. D’autant que j’avais des possibilités plus avantageuses financièrement que l’ASSE. Si je ne les ai pas saisies, c’est parce que j’aime le football, je suis quelqu’un d’ambitieux et j’aime prendre du plaisir. J’en ai pris la saison dernière. Je remercie Rennes pour ça et je pense leur avoir bien rendu. Mais aujourd’hui, c’est à Saint-Étienne que je me régale », a lancé, dans les colonnes de L’Equipe, Khazri, qui met donc les choses au clair avec Létang, coupable de ne pas avoir respecté le statut du joueur. Rennes va peut-être s'en mordre les doigts cette saison...