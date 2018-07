ASSE : Khazri à l'ASSE c'est fait, le retard s'explique !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, Rennes.

Les supporters de l'AS Saint-Etienne peuvent respirer, les dirigeants de leur club préféré ont bel et bien finalisé la signature de Wahbi Khazri, malgré une énorme lutte à distance avec le Stade Rennais. Et si pour l'instant, l'ASSE reste totalement muette sur la venue de l'international tunisien, c'est tout simplement qu'il s'agit de finaliser l'ensemble des éléments juridiques et financiers du transfert avant de pouvoir communiquer sur ce sujet.

Ce samedi, Le Progrès affirme que les feux sont tous passés au vert et que Wahbi Khazri sera rapidement à la disposition de Jean-Louis Gasset. « Les jours passent et l’ASSE refuse toujours de communiquer sur le dossier Wahbi Khazri. La signature de l’international tunisien n’a pourtant jamais été aussi proche. Tout est prêt ou presque. Désormais, ce sont les avocats des différentes parties (ASSE, Sunderland, le joueur et son agent) qui peaufinent les derniers détails du transfert », précise le quotidien régional, qui ne voit plus aucune zone d'ombre au dessus de ce recrutement spectaculaire. Tout comme au mercato d'hiver, l'AS Saint-Etienne affiche clairement ses ambitions, la venue imminente de Wahbi Khazri le confirme de manière pour le moins spectaculaire.