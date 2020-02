ASSE : Jessy Moulin a la classe, il le prouve

Dans : ASSE.

Titulaire dimanche dans les buts de l'AS Saint-Etienne, Jessy Moulin n'a pas voulu polémiquer malgré les propos de l'agent de Stéphane Ruffier sur la hiérarchie des gardiens.

Resté dans l’ombre de Stéphane Ruffier, sans jamais revendiquer quoi que ce soit, Jessy Moulin s’est retrouvé au premier plan après la décision prise par Claude Puel d’écarter Stéphane Ruffier de son poste de gardien de but numéro 1 de l’ASSE. Mais comme si la situation n’était pas assez compliquée, l’agent de Ruffier a détruit tout sur son passage, au point même de faire passer Jessy Moulin pour un portier de seconde zone face à l’habituel titulaire. Dimanche, après le nul concédé à l’ultime seconde par l’AS Saint-Etienne face à Reims, le gardien des Verts aurait pu régler quelques comptes, mais il a eu l’intelligence et la classe de ne rien dire.

Avant le déplacement du week-end prochain à Lyon, Jessy Moulin rappelle qu’il est toujours prêt à tout donner pour son club de cœur, peu importe les circonstances. « Il faut s’adapter. On a vécu 48 heures mouvementées, pas seulement moi mais tout le club. Dans la préparation, dans tout en fait, c’était assez particulier. On aura des choses à raconter. Comme d’habitude, j’ai essayé d’être présent, de faire ce que l’on attend de moi, de soutenir l’équipe. Cela fait partie du métier. Je suis fier d’avoir joué. Moi, j’applique ce que l’on me demande. J’essaie juste de faire mon boulot. J’ai toujours bossé pour enchaîner », explique celui qui sera très certainement le gardien de de l’AS Saint-Etienne contre l’Olympique Lyonnais.