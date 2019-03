ASSE : Ils jouent le maintien et surclassent les Verts constate Galtier

Dans : ASSE, LOSC, Monaco, Ligue 1.

Après la victoire à Saint-Etienne (0-1) dimanche, Lille a désormais rendez-vous avec la nouvelle équipe l’AS Monaco.

Leurs récents adversaires ont pu s’en apercevoir, les Monégasques n’ont plus rien à voir avec la formation en grande difficulté avant la trêve hivernale. Le club de la Principauté a profité du mercato pour se construire un effectif beaucoup plus compétitif. C’est pourquoi l’entraîneur du LOSC Christophe Galtier refuse de se fier à l’actuelle 17e place de l’ASM en Ligue 1.

« Monaco, c’est 14 points en 19 matchs sur la première partie de saison et 13 points sur les 9 derniers matchs. Ce n’est plus la même équipe, elle est sur une bonne dynamique, a prévenu le technicien. On y retrouve automatiquement les caractéristiques de Leonardo Jardim dans le jeu. Ce sera un adversaire difficile à manœuvrer qui a des points forts sur le plan offensif, qui a trouvé une certaine assise. Il faudra vraiment qu'on sorte un gros match pour l'emporter. »

Monaco un cran au-dessus

Et si possible une performance plus aboutie qu’à Geoffroy-Guichard, Galtier étant certain d’avoir affaire à un adversaire plus redoutable que les Verts. « Oui, déjà parce que l’ASSE était diminuée à des postes importants, et que Monaco arrive avec de la confiance même s'ils ne sont pas sortis d'affaire, a comparé le coach des Dogues. Je reviens sur le recrutement réalisé, ce sont des joueurs de très haut niveau. » A domicile, le LOSC se prépare donc à jouer un choc de haut de tableau vendredi soir.