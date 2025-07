ASSE ‍: Il part au clash un mois après sa signature

Dans : ASSE.

Prêté à l’ASSE la saison dernière, Pierre Ekwah a vu le club stéphanois lever son option d’achat il y a tout juste un mois. Mais pour le milieu de terrain de 23 ans, hors de question de jouer en Ligue 2 la saison prochaine.

C’est déjà l’un des feuilletons de l’été à l’AS Saint-Etienne. Satisfaction des Verts au milieu de terrain la saison dernière en Ligue 1, Pierre Ekwah a définitivement été recruté après son prêt d’un an en provenance de Sunderland. L’ASSE a payé 6 millions d’euros pour s’offrir le joueur de 23 ans, un vrai motif de satisfaction pour Eirik Horneland. Sauf que l’entraîneur norvégien n’est pas certain de pouvoir compter sur Pierre Ekwah en Ligue 2 la saison prochaine.

🤐 D’après plusieurs sources proches du club, l’absence de Pierre Ekwah s’expliquerait par son refus d’évoluer en Ligue 2.



(@leprogres_asse) pic.twitter.com/u6H4kqAfPo — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) July 17, 2025

Et pour cause, ce dernier a très mal vécu son prêt converti en transfert au dernier moment, lui qui pensait jouer en Premier League à Sunderland la saison prochaine. C’est ainsi que selon les informations du Progrès, Pierre Ekwah a séché la reprise de l’entraînement à Saint-Etienne afin de forcer son départ. Une tendance confirmée par l’insider Mohamed Toubache-Ter, qui explique que le milieu de terrain a fait savoir qu’il était hors de question pour lui de jouer en Ligue 2 la saison prochaine. Une position proche de celle de Lucas Stassin et de Zuriko Davitashvili, à l’exception que les deux attaquants stéphanois n’ont pas fait le choix de partir frontalement au clash avec leurs dirigeants, dans l’attente qu’une solution soit trouvée.

En ce qui concerne Pierre Ekwah, la manière forte est donc employée par son entourage afin de faire céder l’ASSE. Reste que pour le club stéphanois, il est désormais hors de question de vendre le joueur pour une somme inférieure à son prix d’achat, à savoir 6 millions d’euros. Il va donc falloir que les courtisans de Pierre Ekwah sortent le carnet de chèques pour récupérer le joueur, sans quoi ce dernier sera dans l’obligation de revenir à la raison et de se présenter à l’entraînement des Verts pour préparer la saison prochaine… en Ligue 2.