ASSE ‍: Il joue une minute dans la saison, il connait sa destination finale

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

Il a connu la montée en Ligue 1 avec Nîmes et avec l'AS Saint-Etienne, mais Anthony Briançon a vécu une saison blanche. Avec des conséquences et aussi une porte de sortie difficile à prendre.

Grâce à sa victoire à Reims le week-end dernier, l’AS Saint-Etienne s’est offert un dernier espoir d’éviter la relégation directe en Ligue 2. Il faudra pour cela s’imposer face à Toulouse lors de la dernière journée, et espérer des résultats favorables. Dans ce sprint final, Anthony Briançon n’a pas sa place. Le défenseur central, acteur important de la remontée dans l’élite la saison passée, a complètement disparu de la circulation. Il ne compte tout simplement qu’une minute de temps de jeu avec les entraineurs successifs (une apparition en fin de match face à Rennes en février), preuve que le problème de son niveau se pose. Néanmoins, avec son solide contrat jusqu’en juin 2026, l’ancien nîmois n’a pas trouvé preneur l’été dernier, et ni même cet hiver.

Changement d'agent, changement de club ?

Une déception pour l’ASSE qui continue de le payer pour ne pas jouer, et pour le joueur qui aimerait forcément reprendre une certaine activité dans un nouveau projet à 30 ans. Le joueur a changé d’agent récemment, souligne Peuple Vert, et envisage donc un changement de direction. Son nom a même été murmuré pour un retour à Nîmes, car le club gardois est descendu en National 2 à l’issue de cette saison, preuve de ses grandes difficultés financières. Interrogé par le média local Objectif Gard, Briançon a avoué que ce serait une belle perspective, mais que cela semble difficile à imaginer pour le moment. « Ce serait le rêve ! Est-ce que c'est réalisable ? Ce serait mentir de dire que ça l'est pour le moment, car chacun a sa carrière. On vieillit, mais on a encore quelques années devant nous pour jouer et pour finir notre carrière le plus sereinement possible. De toute façon, on est tous d'ici et des alentours, donc à un moment, notre fin de carrière va arriver et on reviendra tous dans la région. Et pourquoi pas réintégrer le club de différentes manières ? On en parle souvent », a livré l’ancien défenseur et capitaine de Nîmes, qui sait qu’il devra faire une croix sur son salaire actuel s’il rejoint les Crocodiles, dont les caisses sont vides.