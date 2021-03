ASSE : Il a échappé à la L1, Saint-Etienne flaire le bon coup

Dans : ASSE.

Déjà tournée vers le prochain mercato estival, l’AS Saint-Etienne a repéré une belle affaire en Turquie. Plus précisément à Hatayspor où évolue un milieu français qui n’est jamais passé par la Ligue 1.

L’AS Saint-Etienne n’est pas une exception. Comme tous les autres pensionnaires de Ligue 1, le club stéphanois, déjà attentif à ses dépenses avant la crise, traverse une période encore plus compliquée en raison du contexte. On parle bien sûr des effets de la situation sanitaire et de l’abandon de l’ancien diffuseur Mediapro. Les Verts doivent donc se montrer créatifs sur le marché des transferts, d’où les pistes actuellement étudiées en Bulgarie, mais aussi en Turquie. D’après le média belge Voetbalnieuws, Saint-Etienne s’intéresse en effet à Rayane Aabid. Ce milieu de terrain axial de 29 ans porte les couleurs d’Hatayspor avec qu’il a inscrit deux buts et délivré trois passes décisives cette saison en Süperlig.

Passé par Béziers et le Paris FC

Des statistiques plutôt correctes pour un joueur qui n’avait jamais connu une première division avant cet exercice 2020-2021. Le Français avait contribué à la montée de son équipe l’année dernière. Après avoir joué dans les divisions inférieures de l’Hexagone. Rayane Aabid a effectivement fréquenté les niveaux National et Ligue 2 avec Béziers et le Paris FC, sans qu’aucun club de l’élite française ne le repère avant son départ pour la Turquie en 2019. L’ASSE pourrait finalement lui offrir cette opportunité à condition de battre la concurrence représentée par Anderlecht, Galatasaray et Cadix, tous intéressés par cette révélation en fin de contrat en juin prochain.